Aliağa FK, Pazarspor'u 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura çıktı

Aliağa FK, Pazarspor'u 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Pazarspor'u Emrehan'ın 6. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. İzmir temsilcisi, ligde pazar günü deplasmanda play-off hattındaki İnegöl Kafkas Spor ile oynayacağı zorlu maç öncesi moral buldu.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak puan tablosunda liderliğe kurulan Aliağa FK, kupada da yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda Pazarspor'u Emrehan'ın 6'ncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi adını 4'üncü tura yazdırdı. Sarı-siyahlılar, ligde pazar günü deplasmanda play-off hattında yer alan İnegöl Kafkas Spor'la oynayacağı zorlu randevu öncesi moral tazeledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı