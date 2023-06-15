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Ali Koç ve Jorge Jesus yemekte bir araya geldi

Ali Koç ve Jorge Jesus yemekte bir araya geldi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus, ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus, ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, ülkesine dönmeden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerle yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'a forma hediye etti ve emekleri için teşekkür etti.

Jorge Jesus da Fenerbahçe'nin bir parçası olduğu için duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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