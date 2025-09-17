Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesinde konuk olduğu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önemli konulara değinen Koç, Trabzonspor derbisinden sonra Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, "Şike devam ediyor" sözlerine de yanıt verdi.

"İNANAMADIM BUNU DEDİĞİNE"

Ahmet Metin Genç'e sert sözlerle yüklenen Koç, "Maçtan 1 saat önce beraber Ertuğrul Bey ile yemek yedik. Belki biz 3 Temmuz'a mı gidiyoruz, o iş mi hortluyor? Hadsiz belediye başkanının şuursuz açıklaması fitili ateşledi. İlk açıklaması değil. Kendisi avukat. 3 Temmuz falan, avukatının FETÖ ortaklığı falan bakmakta fayda var. Fenerbahçe belini düzeltti, finansal açıdan bir noktaya geldi, kadrosunu düzeltti, tekrar mı 3 Temmuz! Biz 3 Temmuz'dan önce 1 milyar dolardı Fenerbahçe'nin değeri, 5'te 5 yaptık tüm branşlarda. Sonrası malum. Bir tanesi savcının önüne koyduğu şeyi imzalayan, polisleri öven, bize söven adam aday oluyor. Ne yazık ki başkanvekili yapacağım dediği için Sadettin Bey de, onun duruşu da iyi değildi o dönem. Radyo demiyorum, Zaman gazetesinden bir röportaj geldi. O da aynı şeyi söylüyor, cemaat falan şike oldu diyor. İnanamadım bunu dediğine. Başka görüntüler de düştü. Hakan Bilal Kutlualp ile yol yürüyecekse, benim bu kadar takık olduğum... Ben 3 Temmuz'un dibini yaşadım. 5-6 kişiydik kulüpte kalan. Her gün kot, tişört, çorap, lastik ayakkabı dışarı koyardım. Gelirlerse hazırlıklı olalım diye. Çocukların, okulda hayatları karardı. Sokakta gazlar yedik, yaralandık mücadele uğruna. Bu adamlar hiçbir şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDA"

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan ve AK Parti'nin Ahmet Metin Genç hakkında bir şey yapması gerektiğini ifade eden Koç, "Birdenbire bakıyorum, tekrar bir şey mi hortlatılıyor. Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce. Bizim muhatabımız AK Parti'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş. Sen suçluyu, örgütü övüyorsun. Sen Cumhurbaşkanımız noktasında mısın, Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde duruyor, sitayişle bahsediyor mücadelemizden yoksa terör örgütü yanında mısın? 15 Temmuz'da hangi taraftasın belediye başkanı!" dedi.

"KUPANIN SAHİBİ KİMSE KUPA MÜZESİNDEDİR"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Ertuğrul Bey'i çok severdim, altına imza atarmış. Altına imza atıyorsan o zaman başka şeyleri paylaşırım. Madem bu kadar çok biliyorsunuz. Kupanın sahibi kimse kupa onun müzesindedir. Biz linç edildik Trabzon'da, Trabzon'a laf etmedim. Oranın emniyetinin, valiliğinin suçuydu. Trabzon'a laf etmemek için çok dikkat ettim. Biz de milliyetçi bir camiayız, özde farklı değiliz. Sana göre yanlış bana göre doğru faulden ötürü buraya getiriyorsan dinleyin. İşine gelince şampiyon benim. 5 Ocak 2011 tarihi. 2010/11 sezonuyla ilgili Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda, Pavel Brozek isimli oyuncunun kulübüne bonus ödemeleri gerek. Bu ödenmiyor. Wisla kulübü başvuruyor. CAS, Trabzonspor'u ödemeye mecbur bırakıyor. Wisla Kulübü, Trabzonspor aleyhine dava açıyor. Vurucu kısım ne, sizin yönetiminiz yaptı, Trabzonspor avukatları yaptığı savunmada 'Sportif başarıyla değil, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına Süper Lig'i kazanmakla değil, tam tersine UEFA acil durum panelinin kararıyla' katıldıkları yönünde savunma yapıyorlar. Şampiyon değilim diyor. UEFA acil durumla bu kararı veriyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.