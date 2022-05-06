Ali Koç: "Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor.
Ali Koç: " Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor