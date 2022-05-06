Ali Koç: " Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor