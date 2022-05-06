Ali Koç: "Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap...

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ali Koç: 'Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap...

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor.

Ali Koç: " Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Para Cezası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title