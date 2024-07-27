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Ali Koç: Fenerbahçe Dünyanın En Büyük Spor Kulübüdür

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın vizyonuyla Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu söyledi. Koç, amatör sporlara yapılan yatırımların devam ettiğini ve rekabete odaklanma zamanının geldiğini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü" vizyonunu eski başkan Aziz Yıldırım'ın kazandırdığını söyledi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, "Sayın başkanımız Aziz Yıldırım, yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş yöneticilerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Toplantımız anlamlı bir tarihe rastladı. Olimpiyatlara katılımda gösterdiğimiz başarı dillendirildi, hepimiz gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımızın şansları bol olsun. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bu sporcuları yetiştiren kulüplere, hakkını veren medya mensuplarına, kanallara, gazetelere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belli yerler imtina ediyorlar çünkü. 27 sporcu başka kulüplerden gitse daha rahat teşekkür ederlerdi belki." diye konuştu.

Amatör sporlara önceki yönetimlerde yapılan yatırımları devam ettirmeye çalıştıklarını dile getiren Koç, "Aziz başkanın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. 'Seçimi kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanır' demiştim ve gerçekten böyle oldu. Camiamızın arzu ettiği istenilen tablo, Fenerbahçelilerin bu durumdan mutlu olmaları, bugün kürsüde YDK üyelerinin bu konuya değinmesi önemliydi. Artık enerjimizi birbirimize değil rekabete harcama zamanı geldi." dedi.

Aziz Yıldırım'ın mevcudiyetinin, başkan kim olursa olsun destek vermesinin rekabette büyük avantaj kazandırdığını dile getiren Koç, "Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın başkan inşallah maçlarda da bizlerle beraber olursunuz, sadece futbolda değil çünkü bunlarda sizin emeğiniz var." ifadelerini kullandı.

Federasyon seçimine ilişkin de açıklamada bulunan başkan Koç, şuu değerlendirmeyi yaptı:

"Adalet isteyenlerin, haklı rekabet isteyenlerin, demokrasiye inananların, eski yönetimle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberliği kazandı. Bu seçim sonuçlarının ileriye dönük olarak Türkiye'de futbolun özgür ve bağımsız olmasının ne kadar istendiğini de gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye sporda dünya çapında bir ülke olacaksa tabi devletin çorbada payı olacak. Biz kurulların oluşumunda liyakat bazlı seçimlerin olmasını istiyoruz. Bir kulübün tahtası kapandığı zaman sihirli elin değmesini istemiyoruz. Biz özgür ve bağımsız futbol istiyoruz."

"Gelen gideni aratır mı?"

Ali Koç, bir YDK üyesinin kürsüden söylediği "Gelen gideni aratır mı?" ifadesine ilişkin ise "Başkan olarak şunu söyleyebilirim. Değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi." dedi.

TFF'nin yeni yönetiminin Fenerbahçe ile ilişkilerinin nasıl olacağını bilemeyeceğini dile getiren Koç, "Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Sayın başkan ve yönetimi adil iklimi sağlayabilirlerse buna en büyük desteği Fenerbahçe verir ama gidenlerin sağlayamayacağı kesindi. Bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye büyük maliyeti oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yönetime açık açık karşı olduğunu anlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrum'da miting lafını kullandım. Her şeyi cımbızla çekiyorlar. Muhtelif yerlerde çok davet aldık, aramızda düşündük, İstanbul'da bir şey mi yapsak? Taraftar buluşması anlamında söyledim. Her zaman yaptıkları gibi cımbızla çekip bir yerlere getirmek istediler. Bugün toplantıya 4 yöneticimizin katılması konusunu da ifade etmek istiyorum. Seçimlerden önce YDK başkanının tarafsız olması gerektiğini ve Şekip Bey'in tarafsız olmadığını dile getirdim. Kendisine niye böyle düşündüğümü söyledim. Seçim dönemi siz üyelere telefon ediyorsunuz dedim ama hayır dediler. Biz yıllarca beraber çalıştık. Bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

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