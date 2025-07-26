Ali Koç Aziz Yıldırım'ı selamladı, Mahmut Uslu'nun bakışları olay oldu

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün geniş katılımla gerçekleştirildi.

BAŞKAN ADAYLARI VE AZİZ YILDIRIM KATILDI

Gündemin oldukça sıcak olduğu toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp gibi önemli isimler de katıldı.

ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'I SELAMLADI

Toplantının en dikkat çeken anı ise Ali Koç'un, uzun süre sonra aynı ortamda bulunduğu Aziz Yıldırım'ın yanına giderek selam vermesi oldu. İki ismin kısa bir tokalaşma gerçekleştirmesi, salonda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Bu selamlaşma, seçim sürecindeki gerilimin tonunu düşürme adımı olarak yorumlandı.

MAHMUT USLU'NUN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak objektiflere yansıyan bir diğer dikkat çeken detay ise Mahmut Uslu'nun bu anlara tanıklık ettiği sırada Ali Koç'a yönelttiği bakışlar oldu. Uslu'nun ifadesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı bu anları "seçim öncesi sinir savaşı" şeklinde yorumladı.