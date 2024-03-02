ALBA Erkek Voleybol Takımı Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi

Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Erkek Voleybol Takımı, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takım, Osmaniye ve Karamanda oynanan play-off karşılaşmalarının ardından Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi.

Karapınar ALBA Voleybol Kulübü Başkanı Emre Koçak, bir üst lige yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Karapınar'da 2. Lig'de başladığımız serüvenin başarıyla sonlanmasının mutluluğu içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.