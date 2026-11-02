Alaplı'da 130 lisanslı sporcu ve 200'e yakın genç voleybol eğitimi alıyor

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla voleybol branşına ilgi her geçen gün artıyor. İlçede 130 lisanslı sporcu ve voleybola yeni başlayan yaklaşık 200 genç eğitim alırken, Türkiye şampiyonluğu bulunan oturarak voleybol takımı da yeni başarılara hazırlanıyor.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen sportif faaliyetler, ilçede özellikle voleybol branşında önemli bir spor kültürünün oluşmasını sağladı. Farklı yaş kategorilerinde açılan spor okullarında yüzlerce çocuk ve genç, haftanın her günü antrenmanlara katılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Selahattin Bozkurt, ilçede voleybola gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Spor salonu gençlerle dolup taşıyor

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Selahattin Bozkurt, "Bugün yaklaşık 130 lisanslı sporcumuz ve voleybola yeni başlayan 200'e yakın gencimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı yaş kategorilerinde oluşturduğumuz spor okullarımızda haftanın her günü okul çıkışlarında spor salonumuz çocuklarımızla ve gençlerimizle dolup taşıyor. Performans gruplarımızla müsabakalara sporcu hazırlarken, yeni başlayan gruplarımızla da voleybolu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Amaçlarının yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek olmadığını vurgulayan Bozkurt, çocuklara disiplin, takım ruhu, sorumluluk ve paylaşma bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye şampiyonu takım yeni başarılara hazırlanıyor

Alaplı'nın oturarak voleybol branşında da önemli başarılara imza attığını belirten Bozkurt, Türkiye şampiyonluğu bulunan takımda yaklaşık 30 sporcunun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bozkurt, "Türkiye şampiyonluğu bulunan oturarak voleybol takımımızda yaklaşık 30 sporcumuz performans çalışmalarına devam ediyor. Bu yılki en önemli hedefimiz, Türkiye şampiyonalarında yeniden derece elde ederek Alaplı'mızı başarıyla temsil etmek" diye konuştu.

Engelli bireylerin sporla buluşturulmasına büyük önem verdiklerini belirten Bozkurt, özel eğitim kurumları ve engelli kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Hedef her bireyi sporla buluşturmak

Sporun toplumun her kesimine ulaşmasını istediklerini vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla ilçemizdeki spor kulüpleri, Milli Eğitim kurumları, beden eğitimi öğretmenleri ve engelli kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Alaplı'da sporun her yaşa, her kesime ve her bireye ulaşmasını sağlamak. Bizim için başarı sadece kazanılan kupalar değil, spor salonuna gelen her çocuğun ve her bireyin hayatına dokunabilmektir."

Karate, taekwondo, güreş ve okçulukta da çalışmalar sürüyor

Voleybolun yanı sıra farklı spor branşlarında da faaliyetlerin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Karate, taekwondo, güreş ve gönüllülük esasına dayalı geleneksel okçuluk çalışmalarımızla ilçemizde spora katılımı artırmayı hedefliyoruz. EYS projemiz kapsamında yeni kursların açılmasıyla branş çeşitliliğimiz daha da artacak. Her yaş grubuna uygun sportif etkinlikleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Alaplı'da oluşturulan spor kültürünü büyüterek gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı