Alanyaspor Yönetiminden Yamaç Paraşütü İddialarına Yanıt

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yamaç paraşütü ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialara tepki gösterdi ve kulübün çalışmalarının Alanyaspor'un geleceğine yönelik olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, hukuki süreçlere başvuracaklarını belirtti.

Corendon Alanyaspor yönetimi yamaç paraşütü ile ilgili sosyal medya da dolaşan iddialara tepki gösterdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ben kimsenin adını kullanarak iş yapmam, çünkü buna ihtiyacım yok. Hasan Çavuşoğlu bugün kulüp başkanıdır, yarın olmayabilir. Bizim tüm çalışmalarımız Alanyaspor Kulübü'nün geleceği içindir" dedi.

Alanyaspor yönetimi yayımlanan yamaç paraşütü ile ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları sonrası Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında paraşüt işletmecisi bir kişinin iddialarına yanıt veren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Biz 15 yıldır Alanyaspor'a kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehre ve kulübe kimsenin destek vermediği dönemlerde biz elimizi taşın altına koyduk. Bu ormanlık alanı kiraladık, büyük yatırım yaptık, muazzam bir iş ortaya çıktı. Daha önceki pistte ne Avrupa ne de Dünya Şampiyonası yapılmıştı ama şimdi o pistte Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Basın mensubu arkadaşlarımızdan ricam; gidin görün, neler yapılmış, bakın. Beni doğrudan hedef alarak suçlama yapmış, iftira atmış. Bunun da hesabını yargıda verecek. Hasan Çavuşoğlu bugün kulüp başkanıdır, yarın olmayabilir. Bizim tüm çalışmalarımız Alanyaspor Kulübü'nün geleceği içindir" dedi.

"Alanyaspor'da saygın isimler var"

Alanyaspor'da bir sistem ve düzen olduğunun belirten Çavuşoğlu, "Burada bir düzen var, bir sistem var. Her şey resmi, her şey yasal. Bizim işletmemiz de kulübümüz de mali ve hukuki açıdan tamamen kurallara uygun çalışıyor. Alanyaspor'un 45 kişilik yönetiminde şehrin saygın isimleri var. Bu yönetimde yanlış yapacak bir kişi yok. Biz burada Alanyaspor için iş yapıyoruz. Orada bir düzen, bir nizam, bir kooperatif sistemi var. Alanyaspor Kulübü, oradaki tüm hizmetleri işletme, çalışma, güvenlik dahil yürütmektedir. Biz burayı daha da geliştirip turizme açarak hem Alanya'nın marka değerini hem de kulübün gelir kaynaklarını artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2022 yılında Alanya Kaymakamlığı'nın teklifi ve yapılan protokolle hizmet vermeye başladı"

Kulüp tarafından tesislerle ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Kulübümüz, 2022 yılında Alanya Kaymakamlığı'nın teklifi ve yapılan protokolle Yamaç Paraşütü Tepe İşletmeciliği ile slot hizmetleri vermeye başlamıştır. Kulübümüz iktisadi işletmesi, Orman Bakanlığı'ndan yapılan ihaleyi kazanarak Akçatepe Orman İşletme Parkını 20 yıllığına kiralamıştır. Kulübümüz, Yamaç Paraşütü uçuşları için Alanya Kaymakamlığı ile yapılan protokol doğrultusunda uçuş kontrol hizmeti karşılığında yasal bir şekilde ücret almaktadır. Bu süreç en başından beri Yamaç Paraşütü faaliyeti gösteren şirketlerle birlikte yürütülmektedir. Süreç devam ederken Alanya'da yamaç paraşütü faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için S.S. Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizmi Geliştirme Kooperatifi kurulmuştur. Sürecin en başından itibaren 20'ye yakın şirket ve yetkilisi Yamaç Paraşütü faaliyetlerinin Alanya'da dünya standartlarını yakalaması, marka değerinin artması için Alanyaspor ile birlikte el ele vermiş ve tepeye ciddi yatırımlar yapmıştır. Kalkış pisti ve çevresi yaklaşık 1 milyon Euro harcanarak dünyanın ve Avrupa'nın en iyilerinden biri haline getirilmiştir. Tepeye dünya standartlarında kalkış pisti, tuvaletler, su, elektrik ve yol gibi önemli hizmetler yapılmıştır. Bu süreçte 2-3 şirket ise Alanyaspor'un, diğer şirketlerin ve yamaç paraşütü kooperatifinin her türlü faaliyetine sürekli karşı çıkmıştır. Bu şirketlerin bazıları Alanyaspor'un çalışanlarına fiziki müdahaleye kadar gitme cüretinde bulunmuşlardır. Bugüne kadarki tavır ve davranışları, bir düzen ve sistem istemediklerini ortaya koymuştur. Kooperatif ve şirketlerin genel onayı ile yapılan uçuş pisti ve fiyatlandırma gibi konularda sürekli mahkemeye giderek yapılan güzel işleri yavaşlatmak için çaba sarf etmişlerdir. Kulübümüzün amacı bir yandan gelir sağlamak, diğer taraftan da buradaki potansiyeli önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara taşıyarak yıllık 50 bin civarında olan uçuş sayısını artırmak, Alanya'nın marka değeri ve tanıtımına katkı yapmaya devam etmektir." - ANTALYA

