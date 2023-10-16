SPOR Alanya Triatlon Yarışları sona erdi

Alkın BİRİCİK/ALANYA, (DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 32'nci Alanya Triatlon Yarışları, yaş grupları, elit erkek ve elit kadın kategorilerinde 23 ülkeden 232 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

23 ülkeden 232 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Kupası, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yüzme, bisiklet ve koşunun birleşimini sunan yarış, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve birçok diğer yetkilinin katılımıyla başladı. Yağışlı hava koşullarına rağmen yarışın coşkusu hiç eksilmedi. Yüzme etabında 750 metre, bisiklet etabında 20 kilometre ve koşu etabında 5 kilometrelik zorlu parkurda sporcular mücadele etti. Elit erkekler kategorisinde Fransız sporcuların üstünlüğü dikkati çekti. Nathan Grayel finiş çizgisini 52 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinci geçerken, ikinciliği salise farkıyla 52 dakika 26 saniyeyle Louis Vitiello, üçüncülüğü 52 dakika 29 saniyeyle Antoine Duval elde etti. Elit kadınlar kategorisinde ise Almanya'dan Julia Bröcker 58 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği İngiltere'den Tilly Anema 58 dakika 50 saniyeyle elde ederken, üçüncülük ise 59 dakikayla İsviçre'den Rebeca Beti tarafından kazanıldı. Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, organizasyona katkı sağlayan yetkililere plaket verirken, Avrupa Triatlon Birliği adına Alicia Garcia Peres tarafından da plaketler sunuldu. Dereceye giren sporcular, ödüllerini yetkililerin elinden aldı.

YALÇINKAYA: TÜRKİYE'DE İLK AKLA GELEN YER ALANYA

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yarışın ardından yaptığı açıklamada, Alanya'nın triatlon için önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar ve daha fazla sporcu sayısı hedeflendiğini vurgulayan Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Alanya Triatlonu, bugün elit erkekler yarışıyla birlikte sona erdi. Triatlonda Türkiye'de ilk akla gelen yer Alanya oldu. Avrupa'da da birçok ülkede tanınırlığı arttı. Burada daha büyük organizasyonlar yapmak ve daha fazla sporcu ağırlamak için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Alanya bir spor ve turizm şehri olduğu için birçok yenilik ve gelişmeyi gerçekleştirebiliriz. Örneğin, kasım ayında Bölgesel Türkiye Ligi'nin finalini yine Alanya'da düzenleyeceğiz. Bu yıl nisan ayında da bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Başkanımıza bu konuda verdiği destek için teşekkür ediyorum. Alanya, triatlona inanılmaz destek veren bir şehir ve her yıl sporcularından olumlu geri bildirimler alıyoruz."

YÜCEL: ALANYA SPORUN BAŞKENTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Alanya'nın triatlonun vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini ve gururla Alanya'yı sporun başkenti olarak tanıttıklarını ifade etti. Gelecek yıllarda daha büyük başarılar ve dünya çapındaki triatlon yarışlarını ağırlamak için çıtayı yükseltme arzusunda olduklarını belirten Yücel, "Triatlon demek Alanya demek. Uzun yıllardır sürekliliği olan bir Almanya, bir Alanya'dır. Yıllardan beri özveri ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Alanya'mızda birçok Dünya Kupası, Avrupa Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yapıldı. Her zaman her yerde gururla söylüyoruz, Alanya sporun başkenti. 32'nci yılını tamamladığımız Alanya Triatlonu'nda; Avrupa Kupası Yarışları gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)