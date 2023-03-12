Alanya Kestelspor'un takım otobüsü, Ofspor deplasmanı dönüşü devrildi: 2 futbolcunun durumu ağır

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un otobüsü, Ofspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın dönüşünde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonrası yan yattı ve 13 kişi yaralandı. Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızdan 2'sinin durumu ağır ve Antalya'ya gönderildi." ifadelerini kullandı.

Alanya Kestelspor kafilesi, Ofspor'u deplasmanda tek golle geçtikleri maçın dönüşünde büyük bir kaza yaşadı. Takım otobüsü devrilirken, hastaneye kaldırılan 2 futbolcunun durumu ağır.

OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPARAK YAN YATTI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ofspor'u 1-0 mağlup eden Alanya Kestelspor, deplasman dönüşünde kaza yaptı. Futbolcuların bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarparak yan yattı. Kulüpten yapılan açıklamada

2 FUTBOLCUNUN DURUMU AĞIR

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Kestelspor başkanı Levent Uğur, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Alanya'ya 2-3 kilometre kala otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Futbolcularımızdan 2'sinin durumu ağır ve Antalya'ya gönderildi." ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜR Kİ CAN KAYBIMIZ YOK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan kazanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.