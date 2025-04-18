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Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Hatayspor'a konuk olan Konyaspor, rakibini son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar ligde kalma adına kritik bir galibiyet alırken, 19 puanda kalan Akdeniz ekibinin şansı ise mucizelere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

KONYASPOR'UN GALİBİYET GOLÜ 90'DA GELDİ

Karşılaşma çok hızlı başladı. Konyaspor, 10. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Hatayspor bu gole 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle karşılık verdi ve 2-1 öne geçti. Konuk ekip, 70. dakikada Louka Prip'in golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçı bırakmayan yeşil-beyazlılar, 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi

HATAYSPOR'UN UMUTLARI TÜKENDİ

Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 40'a yükseltti ve ligde kalma adına kritik bir galibiyet aldı. Hatayspor ise 19 puanla haftayı noktaladı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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