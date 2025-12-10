Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan TFF'ye tepki

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirsporlu 7 futbolcunun disipline sevk edilmesiyle ilgili olarak, TFF'ye tepki gösterdi ve "Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum!" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu, disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı.
  • AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncuya ceza verilmesini eleştirdi ve adil bir ceza takvimi uygulanmasını talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

NEBİ HATİPOĞLU'NDAN TFF'YE TEPKİ

Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"CEZA İÇİN TAM DA BU HAFTA MI BEKLENDİ?''

Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Eskişehirspor'un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum! Kimin ne zaman cezalı olacağı belli değil, 3. Lig'de her iş keşmekeş. Derhal adil ve düzenli bir ceza takvimi uygulanmalıdır. Biz, suçlu cezasını çekmesin demiyoruz; ancak verilen cezalar üzerinden ligin dizayn edilmesi kabul edilemez. Bu konunun takipçisi olacağımı ve kulübümüze yapılan haksızlıkla mücadele edeceğimi de tüm kamuoyuna bildiririm" ifadeleri yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
