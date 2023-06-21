Ahmet Nur Çebi: Türk futbolunun ağası, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz

Vodafone Park'taki sponsorluk anlaşmasına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara CEO'su Emre Kenci, Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ve Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Sponsorluk anlaşmalarının devam edeceğini söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ise, "120 yıllık armamızın, iş birlikleriyle artması bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde de başka kurumlarla girdiğimiz önemli iş birlikteliklerinin müjdesini vereceğiz. Dün akşam forma yansmanımızı yaptık, yeni formalarımızı size göstermek istedik" şeklinde konuştu.