Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası ve Gençlik Festivali

Afyonkarahisar, 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında hem motor sporları hem de festival heyecanına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en önemli beş spor organizasyonundan biri kabul edilen FIM Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye (6 - 7 Eylül) ve Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali NG Afyon Motofest (3 - 7 Eylül) için geri sayım başladı.

MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde Afyonkarahisar'daki otellerin neredeyse tamamının doluluk oranına ulaşması, etkinliğin bölgeye sağladığı ekonomik katkının göstergesi oldu. Katılımcılar ve ziyaretçiler, konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve hizmet sektörlerinde büyük bir hareketlilik oluşturacak. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük karavan alanı da bu organizasyonla tanıtılarak karavan turizminin gelişimine katkı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl 300 milyon Euro'nun üzerinde medya tanıtım değerine ulaşan şampiyonanın bu yıl çok daha yüksek bir global tanıtım değerine erişmesi bekleniyor. Etkinlik, 6 kıtada 180 ülkede, potansiyel 3.5 milyardan fazla izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin uluslararası imajına da güçlü katkı sunacak.

Yarışlarla motosiklet tutkunları bir araya geliyor

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP, motor sporlarının en heyecan verici ve adrenalin dolu branşlarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen şampiyona, her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen yarışlarla motosiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Türkiye, hem pist kalitesi hem de organizasyon başarısıyla dünyanın en iyi yarışlarından biri olarak değerlendiriliyor. - AFYONKARAHİSAR