Futbol: Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan son 16 turuna yükseldi. Cezayir, Ekvator Ginesi'ni 3-1 yenerek grup lideri olurken, Burkina Faso Sudan'ı 2-0 yenerek ikinci sırayı aldı. Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi başardı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.

Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.

Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
