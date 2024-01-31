Afrika Uluslar Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda dün oynanan maçların ardından son 16 turu müsabakaları tamamlanırken, adını çeyrek finale yazdıran ekipler de belli oldu. Süper Lig'de forma giyen 14 futbolcu, çeyrek finalde ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek. Kupada Nijerya, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları ve Güney Afrika adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Turnuva başında Süper Lig'den 29 futbolcu organizasyonda yer alırken, grup aşaması ve son 16 turu maçlarının ardından bu sayı 14'e düştü. Çeyrek final maçlarında mücadele edecek 14 futbolcu ve ülkeleri şöyle:

Nijerya: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Ahmed Musa (Sivasspor), Paul Onuachu (Trabzonspor)

Angola: Fredy (Eyüpspor), Estrla (Erzurumspor FK), Bruno Paz (Konyaspor)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Arthur Masuaku (Beşiktaş), Cedric Bakambu (Galatasaray)

Gine: Julian Jeanvier (Kayserispor)

Fildişi Sahili: Max Gradel (Gaziantep FK), Nicolas Pepe (Trabzonspor)

Yeşil Burun Adaları: Garry Rodrigues (MKE Ankaragücü), Ryan Mendes (Fatih Karagümrük).

Öte yandan Mali ve Güney Afrika'da Süper Lig'den bir takımda forma giyen futbolcu bulunmuyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanan 8 karşılaşmanın ardından adını çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

2 Şubat Cuma:

20.00 Nijerya - Angola

23.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine

3 Şubat Cumartesi:

20.00 Mali - Fildişi Sahili

23.00 Yeşil Burun Adaları - Güney Afrika.