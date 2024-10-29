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Adanaspor, Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye Yenildi

Adanaspor, Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye Yenildi
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Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Adanaspor, evinde Çorluspor 1947'ye 2-1 yenilerek elendi. Çorluspor 1947, bu sonuçla 4'üncü eleme turuna yükseldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Adem Cinek, Abdülhamit Söyler, Mehmet Sıraç Akpınar, Yakup Özhan

ADANASPOR: Korcan Çelikay, Fofana, Cem Güzelbay, Donkor, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy (Dk.91 Ciss), Emir Can Aksu (Dk. 63 Dabo), Yepie Yepie (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Burhan Tuzun (Dk. 83 Diakite), Metehan Mustafa Mollaoğlu (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Alp Efe Kılınç (Dk. 53 Tapsoba)

ÇORLUSPOR 1947: Burak Diker, Okan Erdik, Mehmet Albayrak (Dk. 78 Hüseyin Ayan), Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 62 Erdem Onur Beytaş), Taygun Vurgun (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Yasin Tosun (Dk. 95 Berke Avaz), Volkan Uluğ, Mahsun Çapkan, Emirhan Kayar (Dk. 78 Oğulcan Şahin), Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 62 Alperen Doğan)

GOLLER: Dk. 68 Tapsoba ( Adanaspor ), Dk. 86 Mahsun Çapkan, Dk. 112 Volkan Uluğ (Çorluspor 1947)

SARI KARTLAR: Burhan Tuzun, Dabo ( Adanaspor )

TÜRKİYE Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Adanaspor, evinde konuk ettiği Çorluspor 1947'ye 2-1 yenildi. Adanaspor'u mağlup eden Çorluspor 1947, 4'üncü eleme turuna yükseldi.

3'üncü dakikada savunma arkasına atılan topa koşan Mahsun, sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Korhan topu kurtarırken seken topa Emirhan kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

5'inci dakikada Yepie Yepie'nin kaleciye attığı geri pas kısa düştü. Topu alan Mehmet Can'ın şutunda meşin yuvarlak soldan auta çıktı.

26'ncı dakikada Mahsun sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, arkada direkteki Volkan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

36'ncı dakikada Mahsun'un ceza sahasına ortasında top savunmadaki Cem'in eline çarptı. Kaleci penaltı noktasını gösterdi.

37'nci dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Mahsun, meşin yuvarlağı kalenin sağına vurdu ancak kaleci Korcan uzanarak penaltıyı kurtardı.

39'uncu dakikada topla buluşan Burhan ceza sahası dışından sert şut çekti. Kaleci Burak topu kornere çeldi.

47'nci dakikada Kaleci Korhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yasin'e çarpıp ağlarla buluştu. Hakem Adem Cinek, Yasin'in eline çarptığı için golü iptal etti.

53'ünca dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Metehan'ın sert şutunda kaleci Burak topu kornere çeldi.

68'inci dakikada Harun'un pasıyla topla buluşan Tapsoba ceza sahası dışından yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

86'ncı dakikada sağ kanattan atılan uzun topa hareketlenen Mahsun, meşin yuvarlağı kontrol etti. Mahsun'un ceza sahasının sağından yerden çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

112'nci dakikada Alperen'in ara pasında topla buluşan Volkan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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