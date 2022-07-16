Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen ve son olarak Atakaş Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. AA / Yusuf Koyun - Spor Hatayspor Adanaspor Burak Can Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.