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Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı

AA - Yusuf Koyun - Spor
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Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen ve son olarak Atakaş Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

AA / Yusuf Koyun - Spor

Hatayspor Adanaspor Burak Can Spor Haberler

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