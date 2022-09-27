Adana haberleri: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Spor Haberleri Adana haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı. İzinli olan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira antrenmana katılmadı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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