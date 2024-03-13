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Adana Demirspor - Sivasspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki maçın biletleri satışa çıktı. Maç, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Adana Demirspor'un Sivasspor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 36 puanla 10. sırada bulunan Adana Demirspor ile 38 puan ile 9. sırada yer alan Sivasspor mücadelesi cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da karşılaşacağımız Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı. Yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza biletler 50 TL'dir" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 200 TL, batı tribün alt 200 TL, kale arkaları alt 100TL, kale arkaları üst 100 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 200 TL, güney balkon 130 TL." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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