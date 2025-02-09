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Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine hakem Oğuzhan Çakır, karşılaşmayı tatil etti. Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ TATİL EDİLDİ

RAMS Park'ta yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KUTLAMA YAPTI

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı. Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (132)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Böyle penaltı verirsen çekilecek tabi Türkiye de futbol bitmiştir

Yorum Beğen582
Yorum Beğenme236
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Haber Yorumlarıserkan inan:

Galatasaraya verilen sınırsız hakem desteğinin sonucunda böyle birley olacağı belliydi.

Yorum Beğen480
Yorum Beğenme273
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Haber YorumlarıBidüşün:

Olacağı buydu, gs kına yak artık

Yorum Beğen427
Yorum Beğenme267
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Haber YorumlarıOrhan Erdoğan:

maçta Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı zannedersem ekonomik sorunları varmış Onları gündeme getirmek için sahadan çekildiler Geçmiş olsun

Yorum Beğen206
Yorum Beğenme428
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Haber YorumlarıAkın Yılmaz:

Eğer bu Murat Sancak, Ali Koç ve Acun Ilıcalı 'nin önceden yaptığı bir plan değil ise ben hiç bir şey bilmiyorum.

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme314
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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

murat sancak yine gündem yaratmak takımı buduruma getiren sensin şova devam göt

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme278
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Haber Yorumlarıkn57pgrm9k:

adanaspor anladi maci isteselerde kazanamazlar. yayinci pozosyonu bile yayinlayamadi, penaltiya bak utanc verici.

Yorum Beğen289
Yorum Beğenme145
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Haber YorumlarıYasin Yüregir:

O Penaltı verilirmi be hakem

Yorum Beğen316
Yorum Beğenme92
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Haber Yorumlarıemrah okatan:

şerefsizler madem öle neden maça cikiyorsunuz

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme250
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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

moda oldu buda

Yorum Beğen126
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