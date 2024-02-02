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Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Adana Demirspor, bu hafta karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transferler de takımla birlikte idmana çıktı.

Adana Demirspor bu hafta karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferleri de takımla birlikte idmana çıktı.

Trendyol Süper Lig'de 31 puanla 8. sırada bulunan Y. Adana Demirspor ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 13: 30'da Pendikspor'a konuk olacak. Takıma katılan yeni futbolcular Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu ilk idmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu takımımızla ilk antrenmanlarına çıktı" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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