Adana Demirspor - Kasımpaşa Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ligde 31 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor ile 35 puan ile 6. sırada yer alan Kasımpaşa'nın mücadelesi 9 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12. Adam'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var! Şimdi hep beraber birlik olma zamanı. Yeni Adana Stadyumu'nda 9 Şubat Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacağımız Kasımpaşa maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 50 TL, batı tribün alt 100 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 50 TL, maraton üst 50 TL, maraton alt 100 TL, güney balkon 100 TL" - ADANA