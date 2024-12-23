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Adana Demirspor, Hatayspor'u Mağlup Etti

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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla yendikleri maç sonrası 'Hak edilmiş bir galibiyet' dedi. Dalcı, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin, "Hak edilmiş bir galibiyet" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma sonrası düzenlenen toplantıda, oyun üzerinden konuşmadan önce kulüp doktoruna söz vermek istediğini ifade etti. Sebebini ise, "Bugüne kadar bizlerle beraber olan değerli oyuncularımız vardı. Sakatlıklarından dolayı bugün maalesef aramızda değillerdi ama sosyal medyada bir haber duyduk. Dolayısıyla onların hak ve hukuklarını korumak adına, onların hakkını vermek adına böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Bugün Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Manev gibi oyuncularımız aramızda değildi. Çünkü gerçekten sağlık anlamında bugün mücadelede oynama şansları yoktu" diye belirtti.

Toplantıda söz alan kulüp doktoru Timur Ekiz, sakatlıklar ve özel sorunları olan futbolcular hakkında bilgiler vererek, "Kalecimiz Vedat'ın arka alt adalesinde kas gerilmesi ve spazm bulguları vardı. Bu hafta kadroda yer alamadı. Oyuncumuz Manev, sol arka üst adalesinde gerilme bulguları vardı. Geri dönüş sürecini 3 hafta olarak belirledik. Maestro, Beşiktaş maçında kardeşini kaybetti ama takımımızı yalnız bırakmadı. Biz hekimler olarak oyuncuların sadece sağlığını değil, fiziksel ve mental olarak gözetmek zorundayız. Ailesinin yanına gidebilmek için 4 uçak değiştirdi. Neredeyse 1 günden fazla uçuş gerçekleştirdi ve bu maçta aramızda olamadı. Yusuf Sarı'nın sağ arka adalesinde gerilme ve spazm bulguları vardı. Dolayısıyla bu maçta kadroya alamadık. Ali Yavuz'un kalça bölgesinde spazmı vardı, dün antrenmana katıldı ancak devam edemedi. Bugün de kendisine görüntüleme yaptık. Bu sakatlıkların hepsi kayıtlıdır" ifadelerini kullandı.

Ekiz'in futbolcular hakkında bilgi vermesinin ardından açıklamasını sürdüren Dalcı, "Bunu açıklamamızın sebebi şuydu; Beşiktaş maçının galibiyetinin primi verilmediğinden dolayı oyuncularımız bahane olarak sakatlıklarını dile getirerek maça çıkmama gibi, sosyal medyadaki asılsız haberlerden dolayı kulüp doktorumuzun böyle bir açıklama yapması gereğinin daha doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Takım 3-4 haftadır ciddi bir çıkış içerisinde"

Takımın 3-4 haftadır ciddi bir çıkış içerisinde olduğunu belirten Dalcı, "Oyuncuların sistem içerisinde değerli olduğuna inanıyoruz. Kimin oynadığı çok önemli değil. Tabii ki bu sayılan oyuncularımız, bu ligde çok değerli ve çok özel oyuncular. Ama sistem içerisinde oyunculara istediğini oyunu oynatmak adına; onlara doğru aktardığında kimin oynadığı bazen hiç fark etmiyor. Bugün de bu maç bir örnek oldu. Dolayısıyla içeride istediğimiz oyunu, oyun planını, kurguları, özellikle savunma ve hücum opsiyonlarını sahada doğru şekilde uygulayan oyuncularımızı içeride gördüğümde gerçekten hoca olarak mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Mücadelede sakatlanarak oyun dışı kalan kaleci Deniz Eren Dönmezer'in bilinç bulanıklığı ve tansiyon düşmesi nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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