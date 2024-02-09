Adana Demirspor, Cezayirli oyuncu Youcef Atal'ı kadrosuna kattı
Adana Demirspor, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Cezayirli oyuncu Youcef Atal'ı transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Atal'a hoş geldin denildi ve başarılar dileyildi.
Adana Demirspor, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Cezayirli oyuncu Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ADANA