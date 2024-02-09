Adana Demirspor, Cezayirli oyuncu Youcef Atal'ı kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Cezayirli oyuncu Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ADANA