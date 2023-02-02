Adana'da kıyamet koptu! Fenerbahçelilerin hepsi aynı soruyu soruyor: VAR nerede?

Fenerbahçeli futbolcular, Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinde Adana Demirsporlu futbolcu tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık'ın devam kararı vermesi ise büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar hakem yönetimine büyük tepki gösterirken, VAR'ın Palabıyık'ı çağırmaması sert eleştiri aldı.

Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbolcular, 26 .dakikada Michy Batshuayi'nin Adana Demirspor ceza sahasında yaşadığı pozisyon sonrası çıkan kararla çılgına döndü.

'"VAR' UYARMADI"

Korner vuruşunda ceza sahası içinde Adana Demirsporlu futbolcu tarafından düşürülen Michy Batshuayi, penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi. Pozisyon kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı hakem yönetimini sert eleştirirken, VAR'ın pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ı uyarmamasına sert tepki gösterdi.