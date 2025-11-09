Haberler

Adana'da Geleneksel Türk Okçuluk Remy-i Sedad Federasyon Kupası Sonuçlandı

Adana'da Geleneksel Türk Okçuluk Remy-i Sedad Federasyon Kupası Sonuçlandı
Adana'da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası'nda, Ufuk Uslu altın, Halil Kozanoğlu gümüş, Murat Herem ve Tarık Demirgen ise bronz madalya kazandı. Yarışmanın kazananları, okçuluğun manevi değerlerini ve ecdada sahip çıkmanın önemini vurguladı.

ADANA'da 94 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası müsabakalarında ödül kazananlar belli oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, dün Çukurova Örcün Kamp Alanı'nda antrenman atışlarıyla başladı. 69 ilden 61 kulüp ile 25 kadın ve 69 erkek olmak üzere toplam 94 sporcunun, bugün resmi müsabaka atışlarını yaptığı müsabakaların kazananları belli oldu. Aydın'dan katılan beden eğitimi öğretmeni Ufuk Uslu birinci olarak altın madalya ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmaya Malatya'dan katılan Halil Kozanoğlu ikinci olarak gümüş madalya ve 8 bin TL'lik ödül kazandı. Üçüncülük mücadelesinde ise Murat Herem ile Tarık Demirgen tekrar atışlarında eşitliği bozamayınca müsabakayı birlikte üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya ve 6 bin TL'lik ödülü paylaştı.

YARIŞMADA MADALYA KAZANANLAR BELLİ OLDU

UFUK USLU: ECDADIN YADİGARINI YAŞATMIŞ OLMAK BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI

Yarışmanın birincisi Ufuk Uslu okçuluk ahlakını tüm öğrencilere aşılamayı istediğini belirtti. Uslu "Birincilik nasip oldu. Ecdadın yadigarını yaşatmış olmak bizim için gurur kaynağıdır, gerisi teferruattır. Biz aynı zamanda öğrenci yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencileri okçuluk ahlakıyla yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Zaten bizim tek amacımız ok atmak değil, okçuluğun arkasındaki manevi ve ahlaki arka planı çocuklara aktarmaktır. Öğrencilerimize ve bizi dinleyen herkese okçuluğun ahlakıyla birlikte çalışmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

HALİL KOZANOĞLU: GENÇLERİMİZ ECDADINI TANIDIKÇA SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Yarışmanın ikincisi Halil Kozanoğlu ise ecdadın yadigarını yaşattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yarışmaya ilk katılışımızda derece yapmamız bizleri çok mutlu etti. Gelecek olan nesiller ecdadların izinden gitsinler. Onları gençlerimiz tanıdıkça daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederken, müsabakada dereceye giren bütün yarışmacıları tebrik etti.

