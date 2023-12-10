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Adana'da 14 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası Başladı

10 Aralık 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:46 Abone Ol

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde düzenlenen turnuvaya, ülke genelinden 150 sporcu katıldı. Sporcular, ön elemeyi geçip 12 Aralık'taki ana tablo müsabakalarında yarışabilmek için mücadele etti. Turnuvada ana tablo maçlarının ardından 17 Aralık'ta final karşılaşmaları yapılacak. Finalde dereceye giren 3 erkek ve 3 kız sporcu, milli takıma seçilecek.