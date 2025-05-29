Acun Ilıcalı yine Süper Lig'den istiyor! Bu kez çok sürpriz bir isim

Championship'te kalmayı son maçta garantileyen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, hoca arayışlarına devam ederken sürpriz bir ismi gündemine aldı.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Kayserispor'u çalıştıran ve başarılı bir performans çizen Sergej Jakirovic ile görüşmelere başladı. Sergej Jakirovic'in Hull City'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtilirken, Acun Ilıcalı'nın 48 yaşındaki Boşnak hocanın Hull City'yi Premier Lig'e çıkaracağına inandığı aktarıldı.

KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Kayserispor'un başına geçtikten sonra üst üste iyi sonuçlar alan ve ligde kalmayı garantileyen Jakirovic, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SONUÇ ALAMADI

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de daha önce Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile de uzun süre görüşmelerini sürdürmüş ancak anlaşmayı sonlandıramamıştı.