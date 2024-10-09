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Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında kendisine daha önce "Acun abi Allah senden razı olsun" diye bir mesaj atan yorumcunun kendisini sürekli eleştirdiğini söylemişti. Bu gelişme üzerine Gökhan Dinç, bu kişinin kendisini olduğunu ve asla "abi" demediğini söyledi. Ilıcalı ise Dinç'in "abi" dediği mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile spor yorumcusu Gökhan Dinç arasında "abi" tartışması çıktı. İkili arasındaki bu gerginlik kısa sürede gündem oldu.

"' ABİ' DİYEN ADAM HER GÜN BANA SALLIYOR"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve isim vermeden bir yorumcudan söz etmişti. Ilıcalı, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

O KİŞİ GÖKHAN DİNÇ ÇIKTI

Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, spor yorumcusu Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi. Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"TONLARIMIZ YÜKSELDİ"

Daha sonra Aziz Yıldırım ile ilgili bir yayından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını aktaran Dinç, "Konuştuk, sesi son derece yüksekti. 'Kardeşim kardeşim' diye hitap ediyordu. Ben de Acun diyorum kendisine. Burada yaptığımız konuşmadan sonra tonlarımız yükseldi onun da tonu yükseldi" ifadelerini kullandı.

"BİR ALGI YARATIYORSUNUZ"

Sözlerine devam eden Gökhan Dinç, "Ben bunu böyle açıklamak da istemiyorum ama şöyle bir gerçeklik var. Bir algı yaratıyorsunuz, bunun kimin taktiği olduğunu biliyorum ben. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki ben Acun'dan bir şey istemişim Acun'a da teşekkür etmişim algısı oldu bende. Belki bunun için söylememiş olabilir bunun için aradım Acun'u bugün. Açmadı telefonu o yüzden böyle söyleme kararı aldım. Yoksa telefonda soracaktım, alacağım cevaba göre ben de ona telefonda söyleyecektim" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"BEN SANA HİÇ 'ABİ' DEMEDİM"

Dinç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Deprem için hem yaptığı yardım hem de yaptığı yayınlar için insani bir şey yazmışım ama oluşturduğu algı 'Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin abi...' Ben sana hiç abi demedim. Tanıştığımız ilk günde de abi demedim, şimdi de abi demiyorum. Demeyeceğim de"

"BANA YOLLADIĞIN MESAJI PAYLAŞABİLİR MİYİM?"

Gökhan Dinç'in bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bu konuşmaların geçtiği Youtube videosunu alıntılayarak "İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii" dedi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"BİR DAKİKA DURMA, PAYLAŞ!"

Gökhan Dinç ise bu paylaşıma, "Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"SOMUT BİR CEVAP OLDU, KUSURA BAKMA"

Gökhan Dinç'in bu paylaşımından sonra Acun Ilıcalı, Gökhan Dinç tarafından kendisine gönderilen sesli bir mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Dinç'in "Acun 'abi' selam, Gökhan Dinç ben. Nasılsın öncelikli olarak. Çok fazla zamanını almayacağım da böyle pattadak oldu" ifadelerini kullandığı görüldü. Acun, bu sesli mesajı "Benden bir şey istemek için 19 Mayıs 2020'de 22:47'de bana gönderdiğin sesli mesaj. Senden büyük birine "abi" diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. Somut bir cevap oldu, kusura bakma" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Acun Ilıcalı Gökhan Dinç Fenerbahçe Magazin Futbol Spor

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