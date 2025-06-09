Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
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Hull City, Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, yeni sezonda daha iddialı bir kadro ve yönetimle sahaya çıkmak için ilk adımı attı. Kulüp, Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı.

SON ANDA LİGDE KALMAYI BAŞARMIŞLARDI

Geride kalan sezonu Championship'te 21. sırada tamamlayan Hull City, son haftaya küme düşme tehlikesiyle girmiş, ancak son anda ligde kalmayı başarmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrılmıştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor da geçtiğimiz günlerde Jakirovic'in görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Yeni teknik direktör Jakirovic'in, Championship'te Hull City'yi üst sıralara taşıyıp kulübü Premier Lig hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırması bekleniyor.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

KAYSERİ'DE HARİKALAR YARATTI

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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