Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! Nedeni inanılmaz

Hull City'nin Watford ile oynayacağı Championship karşılaşması, dondurucu soğukların stadyum çevresinde güvenlik riski oluşturması nedeniyle son anda ertelendi. Maçın, santraya sadece 18 dakika kala iptal edilmesi dikkat çekti.

SON ANDA ERTELENDİ

Hull City, MKM Stadyumu'nda Watford'u ağırlayacağı Championship maçını güvenlik endişeleri nedeniyle başlama saatinden 18 dakika önce erteledi. İngiltere genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, futbol takvimini de vurdu.

"SAHA OYNANABİLİRDİ AMA…"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada sahanın maç oynamaya uygun durumda olduğu ancak stadyum çevresindeki bölgelerde güvenlik riski oluştuğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanını çevreleyen bölgelerin güvenli olmadığına karar verildi."

İNGİLTERE'DE PEK ÇOK MAÇ İPTAL EDİLDİ

Birleşik Krallık genelinde yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle bu hafta sonu birçok EFL ve Ulusal Lig maçının da iptal edildiği aktarılırken, Hull City'nin karşılaşması da bu iptaller zincirine eklendi.