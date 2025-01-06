Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını belirten Ilıcalı, "Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler puanını 39 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ezeli rakipleri Galatasaray'a çarpıcı ifadeler kullandı.

"RAKİP TAKIMIN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇ YOK"

Galatasaray'ı eleştiren Ilıcalı, "Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen penaltı ve Eyüp maçında bizim penaltımızı çalsalar puan farkı 4'tü. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda. Rakip takım TFF ile mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Kaç puan kaybettiniz? 0. Bizimkileri sayalım: Göztepe maçında penaltımız verilmedi. Eyüp maçında penaltımız verilmedi. 4 puan kaybımız var. Galatasaray iç sahada en son ne zaman kırmızı kart görmüş? Dünya Kupası'dan önce. 2,5 yıldır kırmızı kart görmediler. Bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın görmediği 4-5 kırmızı kart var. Hata her zaman olabilir ama hatalar hep bir takımın lehine olursa adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde isyan çıkar. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Hocamız, 'Bizim rakibimiz kim?' diye sordu. Bir şey diyemedim. Böyle bir isyanı başka bir yerde göremezsiniz. Baktığınız zaman böyle devam edemeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Söyleyecek çok şeyimiz oldu. Yönetim olarak başkanımızla birlikte toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme erişeceğiz. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu davadan döneceğimizi kimse zannetmesin. Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye de görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşacağız. Gündemimizde olan konu bu. Açıkça ittirilen bir takım var. Adaletsiz olur ama bu kadar olur mu? Torreira iyi bir aktör. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor sonra göğsünü tutuyor. Diğer tarafta hakemi alkışlayan bir hakem var. Hakem sarı kart veremiyor. 40 tane sarı kart verilmemiş. Ne olacak? Tabi ki gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti" dedi.

"PUAN FARKI KAPANIR"

Aradaki 8 puanlık farka değinen Ilıcalı, "Puan farkı, 20 maç var, kapanır. Adalet gelsin, iki takım da mücadele etsin görelim bakalım ne olacak. Taraftarımız müsterih olsun. Puan farkı dediğiniz Türkiye'de kapandı daha önce. Bir adalet olsun öyle eleştirin bizi. Biz hata yapmayan insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

Öte yandan yabancı hakem istiyoruz diyen Ilıcalı, "Türkiye Kupası kararını yarın toplantımızda değerlendireceğiz. Bu hakemlerle bu lig yürürse bir şey diyemem. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar. Geçen hafta Torreira'nın pozisyonunda penaltı çalınıyor. Bu oyuncular niye hiç cezalı duruma düşmüyor. Bizim takımımız kenetlendi. Çocuklar her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapacağını biliyorlar. Yeni transferler yapacağız. Tribündeki gerilim futbolcuları etkiliyor. Taraftarımızın eleştirilerine açığız. Maç sırasında tepki vermek bindiğin dalı kesmektir. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Samet'in yuhalanması futbolcularımıza çok dokundu. Bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önemli transferler yapacağız. Haksızlık var. Bir takım net şekilde itiliyor. Bunlar gerçek. Bunları inkar eden komik duruma düşer. İki tane yüzde 200 penaltı pozisyonunu değiştirseniz puan farkı 4'tü" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Bu kez de eşinin banyo yaptığı anları paylaştı
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
img

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıYarmolenko:

Mal Adam. eyüp maçında Eyübün tertemiz golünü vermedi hakem. Senin attığın ilk golden önce irfancan Canere Dirsek attı. O golde iptal edilmesi gerekir. Artı ben geldik size evinizde 3 tane attik çatır çatır oynayarak yendik ne saçmalıyorsun sen

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan aslan:

kendine verilenleri verilmeyenleri de söylesene acun.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysel null:

TORREIRA sana gereken cevabı verdi Acur, yine de utanmadan zırlamaya devam ediyorsun. Yerden kalkmıyor dediğiniz TORREIRA ne sapladı yaw sahada sapladığı YETMEDİ günlük hayatta da saplıyor. hahahahahahahaha

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Koç'un Acun' U Galatasaray ile uğraştığınız kadar takımınızla uğraşsaydınız zaten şampiyonluk gelirdi ama bak stadın ne diyor yüzsüz YÖNETİM İSTİFA

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat …:

Emzik verin ağlamasın

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Acun bırak sen futbolu; bak survivor başlamş, piyasa genç sarışın kızla dolu. git bi sarı kız bul magazin yap. bırak futbolu bilenler yapsın

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Can:

Acun beyi bence kendi taraftarı bile ciddiye almıyor.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Eyüpspor maçı bildiğin Tüm Türkiye'nin gözü önünde Eyüp ten alınarak size verildi utanmazlar. Febe nin golünü faulden dolayı iptal etmeleri gerekirken Eyüp ün golünü iptal ettiler haksızlıkla. HAKEMLER ADİL OLSAYDI PUAN FARKİ 8 DEĞİL 14 OLURDU.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Can:

Fenerbahçe acınacak futbol oynuyorum . Galatasarayla karşılaştırıldığında futbolcu kalitesi ortada. Çığırtkanlık yaparak puan toplayamazsın. Fenerbahçenin geçen sezon ne kadar kollandığını cümlealem biliyor.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Fakoooof

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Bütün ülkede attığı goller değil yaptığı hareket konuşuluyor
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.