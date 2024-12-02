Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından Galatasarayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ilıcalı, sert sözlerle sarı-kırmızılı yöneticileri ve Eyüpspor karşılaşmasının ardından verilen demeçleri hedef aldı.

"CAMİA OLARAK KENETLENDİK"

Acun Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde;

Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybedince dedik ki, puan kaybedilebilir, futbol bu. Bugün kaybedersiniz, sonra seri yakalarsınız. Sezon sonu ipi göğüsleyen belli olmaz dedik. Puan farkını azalttık. Takımımızın inançla, taraftarımızın da inançla desteklemesi. Uzun süredir böyle güçlü ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Oyuncular da mutlu. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

"TERAZİYİ KURDUK, YOK OLDULAR"

Rakibimizin büyük tepkileri var. İsyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız. Neyi anlayamıyorum, anlatayım. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki, hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Hodrimeydan inceleyelim dedik. Teraziyi kurduk, yabancı hakem getirdik, uygun görmedi. Kendi hakeminizi getirin buyurun dedik, yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız çok net düne bakabilirsiniz.

"AKLIN ALMAYACAĞI BİR MAÇ, SANKİ MAĞDUR OLDULAR"

Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. Dün bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece, aklın almayacağı bir maç ve Galatasaray mağdur oldu.

"SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Pozisyonlara bakıyoruz, hakem yorumlarına, Galatasaray aleyhine hata var mı var, Galatasaray'ın 25'te 10 kişi kalması lazım. Rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Sivas'ta da oynamayacak Davinson Sanchez. Hakem bu kadar büyük 2 hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Türkiye'de başka takım yok mu sanıyorsunuz! Biriniz demiyor mu, penaltı var kırmızı var. Bize karşı o var, şu var, bu var. Kimin pozisyonları daha net. Hakemin gözü önünde olan pozisyon, bir ayağına basıyor, diğer ayağıyla bir daha basıyor. Davinson şöyle bir şey denedi, iki ayağıyla bastı, göze soktu. İki sarı kart var mı diyorlar, herkesin kafası karıştı. Hakemin önünde oldu, atılmadı.

"TÜRKİYE SANKİ GALATASARAY MAHKUM"

Tut ki hakem kötü yönetti, iki tarafa da hata yaptı, hiç karşı takım yok mu! Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Türkiye'de ikinci sarıdan kırmızıya itiraz var mı? Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu. Maçların oynanma günleriyle ilgili itiraz ediyorlar, hiçbir adaletsizlik yok. Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra 8 sarı kartı, 2 kırmızısı atlandı. Galatasaray, 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi.

"EYÜPSPOR'DAN İSYAN EDEN VAR MI? BU DÜZENİ YIKACAĞIZ"

Eyüpspor'dan isyan eden var mı? Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız. Ben varım herkes ölsün diyenleri yıkacağız. Yarın öbür gün maç da kaybedebiliriz. Dünyanın yenilmeyen takımı değiliz. Şampiyonluğa baş koyduk, tüm camia bu yolda yürüyoruz. Allah izin verirse herkes bu sene neler olacağını görecek. Rakip takım biz maç oynarken devamlı açıklama yapıyor. Maça girerken oldu geçen maç. Biz polemik istemiyoruz.