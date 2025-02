Acun Ilıcalı: "Biz arı kovanına çomağı soktuk"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic'in performansından memnun olduğunu ve gelecek maçlarda da yabancı hakemlerin görev almasına sıcak baktıklarını söyleyerek, "Biz arı kovanına çomağı soktuk. Yabancı hakemden, tek bir memnun olmayan takım var; Galatasaray. Hakemin gelişinden de memnun değiller. Yönetiminden de memnun değiller" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanmak için geldiklerini belirten Ilıcalı, "Takım olarak kenetlendik. Bugün buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Nasip olmadı. Futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Futbolcularımız ve taraftarlarımız bugün Fenerbahçe'mizin gücünü herkese göstermiştir. Baktığınız zaman daha üstün olan taraf bizdik. Rakibimizin bir tane isabetli şutu var. O da 88. dakikada. Onun dışında kornerleri yok. İç sahanızda maç oynuyorsunuz, korneriniz yok, şutunuz yok. Tabii ki oyun olarak çok mutluyuz ama sonuç olarak mutlu değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda ümidimizi tabii ki sürdürüyoruz. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; fikstür avantajımız çok büyük. Fikstür ligin ilk yarısında bizi çok zor maçlara yolladı. Baktığınız zaman ligin en üst sırasındaki takımlarla rakibimiz oynayacak. Biz ise sıralama olarak daha kolay rakiplerle oynayacağız. O yüzden fikstür avantajımız çok büyük. Ümidimizi kaybetmedik. Avrupa'da grubumuzdan çıktık, turu geçtik. 3 kulvarda şu an devam ediyoruz. Takımımız ve hocamızla gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki kaçan pozisyonları da düşündüğümü zaman 3 puan olabilirdi ama olmadı" diye konuştu.

"Yabancı hakemin gelmesi arı kovanına çomağı soktu"

Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın hakemi Vincic'in performansını beğenmemesiyle alakalı yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları dile getirdi:

"Biz Avrupa kupası maçına da gittik. Hakemler ile teknik direktörler maç sonunda tokalaşırlar, tebrik ederler. Mourinho tahmin ediyorum ki 'Bir daha burada maç yönetemezsin' dememiştir hakeme. Tehdit etmemiştir. Tebrik etmiştir, çıkmıştır. Normalde her insanın yapması gereken bir olay. Maçın sıcaklığıyla konuştu herhalde Okan hoca. Çünkü maçlarda biraz yükseliyor. Onu da anlıyorum çünkü çok başarısız bir maç oynadılar. Pozisyonsuz bir maç. Avrupa'dan elenen bir takım. Yabancı hakemlerle bize kadar 6 maç kazanamamış, bizimle beraber 7. maçını kazanamamış bir hakem var. Tartışılan bir durum şu an. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar bana algı operasyonu gibi geliyor. Aslında film çok belli, yabancı hakemin gelmesi arı kovanına çomağı soktu. Gelmeden önce; 'Yabancı hakem gelsin, uzaydan da gelse fark etmez' dediler. Yabancı hakem gelmeden önce yöneticisi 'evet' dedi, Okan hoca 'evet' dedi. Sonra Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakem bulundu. Bizimle hiçbir alakası yok. Hakem Maribor'luymuş, Acun'un Maribor'da takımı var.. Ben bu iddialara gülüyorum. Dünyada da bunun karşılığı hiç yok. Mariborlu bir hakemin bugün benim yöneticisi olduğum takımın maçını yönetmesinde bir sakınca yok. Peki bizim hakemlerimiz hangi takımı tutuyor? Bunu biliyor muyuz? Peki niye hakemlerimizin hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz? Dünyada karşılığı olan şey; hangi takımı tutuyorsan o takımın ya da rakibinin maçını yönetemezsin. Dünyanın her yerinde böyle bu iş. Mariborlu hakem, Maribor maçını yönetemiyor mesela. Türkiye'de Galatasaraylı hakem, Galatasaray maçını yönetiyor mu yönetemiyor mu? Galatasaraylı hakemler Fenerbahçe maçını yönetebiliyor mu? Niye hakemlerin hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz? Niye Galatasaraylı hakem Galatasaray maçını yönettiği zaman ya da Fenerbahçeli bir hakem Galatasaray maçını yönettiği zaman bu ülkede hiç infial olmadı. Bu hakemlerin hangi takımı tuttuğunu biz niye bilmiyoruz. İngiltere'de hakeme hangi takımı tuttuğunu soruyorlar ve o takımın maçını vermiyorlar. Bizde niye böyle değil? Maribor'da taktınız kafayı, Mariborlu bir hakemin yönetmesinde teknik bir sakınca yok. Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı hakemlerin Fenerbahçe ya da Galatasaray maçını yönetmesi dünyanın her yerinde imkansız. Tek bir yer hariç; Türkiye. Bir tek Türkiye'de hakemlerin hangi takımı tuttuğu bilinmiyor ve o hakemler gidiyor, maç yönetiyor. Eğer yabancı hakemler olsaydı bugün puan farkı falan yoktu. O puan farkı olan takım niye 6 maçtır maç kazanamıyor Avrupa'da. Manchester United, Manchester City ya da Real Madrid ile mi oynadılar. Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler. 6 maçtır sıfır galibiyet. 7. yabancı hakem bugün buradaydı, sıfır pozisyon, sıfır korner, yarım şut. İşte gerçek bu. Biz arı kovanına çomağı soktuk. Bundan sonra eminim ki bunu gören Galatasaray ile oynayan takımlarımız keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydı diyorlar. Beşiktaş burada oynadığı zaman yabancı hakem olsaydı yenilecek miydi? 8 tane sarı kart atlandı o gün burada. Bugün 5 tane sarı kart gördü Galatasaray. Bakın bakalım hiç 5 sarı kart görmüş mü? Herkes memnun yabancı hakemden, tek bir memnun olmayan takım var; Galatasaray. Hakemin gelişinden de memnun değiller. Yönetiminden de memnun değiller. Zaten bu hakemin yönetimine çok kötü diyebiliyorsan niyetin de bellidir."

"Biz bugün buraya adaleti getirdik"

Yabancı hakem kararı sonrası Süper Lig'den birçok kulübün de açıklaması olduğu hatırlatılması üzerine Ilıcalı, "Bu maçı seyreden yabancı hakem isteyecek. Biz her zaman adalet istiyoruz dedik. Bugün bizim tartışılan pozisyonlarımız var ama gönlümüz rahat. Ben çünkü; 'bize de hata yapabilir, rakibe de yapabilir' hata oranı vardır zaten. Niye bugün köşe vuruşu kullanılırken oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi? Yabancı hakem var diye kafaya bir şey yağmadı. Meşale atıldı, oyunu durdurdu. Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu oyun devam etti. Kalecinin önünde meşaleler yanarken oyun devam ediyordu. Yerli hakem devam ettiriyordu, yabancı hakem durdurdu. Trabzonspor'un bu açıklaması çok normal. Çünkü eminim ki sadece Trabzonspor değil, buradaki adaletsizliğe birçok takım ses çıkaracak. Biz bugün buraya adaleti getirdik. Biz getirmedik, biz isyan ettik. Ben ağustos ayında 'Yabancı VAR olsun' diye açıklama yaptım. Benden sonra bütün takımlar isyan etti. Yazılan her şey senaryo. Bunun üzerine puan farkı 8 oldu. Federasyonumuz da yabancı VAR getirdi. Bunun üzerine, 'yabancı VAR yetmiyor, sahada katliam devam ediyor' dedik. Biz istedik gelmedi. Bakın Trabzonspor da istiyor. Herkes adalet istiyor. Kollanma dönemi bitti. Biz isyan etik ama doğru şekilde kendimizi ifade ettik. Hakkımız yendiği zaman isyan edeceğiz. Geçen sene bu statta oyuncumuz 20. dakikada haksız yere atılmadı mı? Sonra ikinci attığım golü saymadın. 3-4-5 olacak maç, 1-0 ile buradan zor ayrıldık. Tabii ki yabancı hakem ve adalet isteyeceğiz. Başkanımız da sonuna kadar destek verdi. Fenerbahçeli, Galatasaraylı hakemler, aynı takımın maçını yönetebilir mi? Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin maçını yönetemez. Galatasaraylı hakem Galatasaray'ın maçını yönetemez. Bizim Galatasaraylı taraftarlarla bir problemimiz yok. Yeni bir federasyon geldi. Kimlerin oylarıyla geldi biliyor musunuz, Galatasaray'ın. Galatasaray bu federasyona oy verdi. 5 oy fark var biliyorsunuz. Biz federasyon başkanının açıklamalarını gayet samimi bulduk. Federasyona güveniyoruz dedik. Hakem hataları oldu. Niye güveniyorsunuz, hakem hataları oluyor dediler. Hakem hatalarını onlar da görüyor. Hatalar devam etti. Sonrasında biz zararlı çıktık. İşte bugün adalet geldi. İşte Trabzonspor adaleti istiyor. Buradayız, güçlüyüz. Adım adım geliyoruz. İnşallah futbola da adalet gelecek" şeklinde konuştu.

Ilıcalı konuşmasının sonunda derbinin güvenliği için İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL