Halı sahadan Hull City'ye! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu İngiltere'ye götürüyor
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Halı sahada maçında takım arkadaşı olan Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu, adeta resital yaptı. Emre Belözoğlu'nun attığı golü paylaşan Ilıcalı paylaşımda, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notunu düştü. Emre Belözoğlu da bu gönderiyi kendi hesabından paylaştı.
İngiltere'nin Hull City takımını satın alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yakın dostlarıyla halı sahada maç yaptı. Ilıcalı, Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ile aynı takımda yer aldı. Acun Ilıcalı kazandıkları maçın ardından Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ
Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın yolladığı pası çok şık şekilde bitirdi. Ilıcalı Emre Belözoğlu'nun performansını, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notuyla paylaştı.