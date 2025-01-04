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Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu

Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu
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Hull City'de taraftarlardan Leeds United maçına Türk bayrağı getirmemelerini istedi. Tepki çeken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan, "Bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir" şeklinde bir açıklama geldi.

İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Hull City, bugün oynanacak Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına "Stada Türk bayrağı getirmeyin" çağrısı yaptı.

Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu

Hull City tarafından yapılan açıklamanın ardından, Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Leeds United maçı öncesinde stada girişte Türk Bayrağı'nın yasaklanması büyük tepki çekti. Bu kararın neden alındığı merak konusu olurken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi. Ilıcalı açıklamasında, "Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir" ifadeleri yer aldı.

Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu

NE OLMUŞTU?

Chris Loftus ve Kevin Speight, Leeds United'ın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Kupası yarı final maçından bir gün önce, 5 Nisan 2000'de, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay, akşam saat 21:00 sularında, Taksim Meydanı'nda gerçekleşmişti.ö Devam eden günlerde dört kişi tutuklanıp cinayetle suçlanırken, Galatasaray taraftarının rövanş maçına katılımı yasaklanmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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