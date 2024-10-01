Acun'dan bomba tepki: Konu Fenerbahçe ise babamı tanımam

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ilıcalı'nın konuşmasından satır başları;

"Benim konuşacaklarım somut! Bana cevap verecekler olacaktır ama ben somut konuşacağım. İddia, gri alan üzerinden konuşmayacağım. Cevap verecek varsa, somut cevap versin! Kimse laf kalabalığı yapmasın! Kendi nefretini kusacak diye bize saldırmasın!

"BİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ..."

"İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti.

Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor!

"LUCAS TORREIRA'NIN YUMRUKLARI..."

Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır.

"SARI KART OPERASYONU"

Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?

HALİL UMUT MELER'E O SÖZLER

Bizi Trabzon'da linç ettirmeye çalışan, dünya üzerinde oynanmayacak maçı kalecinin kafası kananmışken oynatma insiyatifi veren hakemi yine bizim maçta görevlendirdiklerinde olacakları biliyorduk. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'Gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik.

"G.SARAY MAÇI 17 DAKİKA DURDU, 6 DAKİKA UZADI"

Bu hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı! Bu yaşımda bunu ilk kez görüyorum! Hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9.30 dakika inceleme yapıldı. İlkokul mezunu olmayan, yavrum 10'a kadar say dediği bir çocuk bile dakikaları sayar! Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika! Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Bu söylediklerim somut! Hakem soruyor ve 'Bir şey var mı?' diyor. 'Yok' cevabı gelince devam ettiriyor. Sonra bir daha top uzaklaştırılınca pozisyonda bir şey lup olmadığını soruyor.

"BAŞKAN OPERASYONU SÖYLEDİ!"

Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi.

"BİZİM MAÇTA VAR KALKTI!"

Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!

"BUNUN ADI REZALET!"

Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı...

"KONU FENERBAHÇE İSE, KİMSEYİ TANIMAM!"

Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!