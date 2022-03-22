Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den takım alıyor - Haberler

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Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den takım alıyor

Spor
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Yaptırımlar sebebiyle Chelsea'yi satışa çıkaran Rus oligark Roman Abramovich'in Göztepe'ye talip olduğu iddia edilmişti. Son olarak Abramovich'in Göztepe'ye değil, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a teklif yaptığı ileri sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Chelsea ile bağlarını koparmak zorunda kalan Rus milyarder ultra lüks yatı Solaris ile şu anda Bodrum'da bulunuyor. Futboldan kopmak istemeyen Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ajansspor'un haberine göre Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.

Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den takım alıyor

Rus oligarkın 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor. Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.

Abramovich sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den takım alıyorAbramovich'in lüks yatı Bodrum'a geldi

Şu anda Türkiye 2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

Bodrumspor, şu anda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Hekimoğlu'nun ardından 3. sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayan Bodrumspor, rakip ağlara 47 gol gönderirken 23 gol yedi.

Spor

Spor Toto Süper Lig, Roman Abramovich, Göztepe, Chelsea, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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