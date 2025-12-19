Haberler

Antrenörlük öğrencisi tekvandocu abla, 2 kardeşini şampiyonluğa hazırlıyor

Antrenörlük öğrencisi tekvandocu abla, 2 kardeşini şampiyonluğa hazırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de tekvandoya ablasının teşvikiyle başlayan 21 yaşındaki Nazlıcan Tekel, kardeşlerini de bu sporda şampiyon olmaya hazırlıyor. Hem kendi başarıları hem de kardeşlerinin hedefleriyle tekvando sporuna olan katkılarını paylaşıyor.

KAYSERİ'de 10 yıl önce komşularının kızından görerek tekvandoya başlayıp çeşitli dereceler elde eden 4'üncü sınıf antrenörlük öğrencisi Nazlıcan Tekel (21), kardeşleri Sudenaz Fatma (18) ile Muhammed Arda Tekel'i (13), tekvandoda şampiyon olma yolunda çalıştırıyor. Nazlıcan Tekel, "4'üncü sınıf olduğum için antrenörlük üzerine staj görüyorum, kardeşlerimde benim izimden geliyor. Stajımı onların üzerinde kullanıyorum, ilk öğrencilerim sayılabilirler" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Nazlıcan Tekel, 2015 yılında komşusunun kızından etkilenip tekvando sporuna başladı. Mahallelerindeki Kocasinan Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden Tekel, 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye üçüncülüğü elde etti. Tekvandoya olan ilgisi nedeniyle 2021 yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünü kazanan Nazlıcan Tekel, kardeşlerine de örnek oldu. Spor hayatına başladığı yerde stajını yapan Tekel, kendisinden etkilenerek tekvandoya başlayan kardeşleri Sudenaz Fatma ile Muhammed Arda Tekel'i şampiyon olmaya hazırlıyor.

'İLK ÖĞRENCİLERİM SAYILABİLİRLER'

Kardeşlerinin de tekvandoda çeşitli dereceler elde edeceklerini aktaran Nazlıcan Tekel, "Bu spora komşumuzun kızı gidiyordu. Bende ona özenerek başladım. Yaklaşık 10 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bu spordaki en önemli ilk derecem, 2018 yılında Ankara'da Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncülüğüm var. Ardından 2020 yılında tekrar Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncülüğüm var ve birçok derecem var. Aynı zamanda 4'üncü sınıf olduğum için antrenörlük üzerine staj görüyorum, kardeşlerimde benim izimden geliyor. Stajımı onların üzerinde kullanıyorum, ilk öğrencilerim sayılabilirler. Amacım, onları da aynı benim gibi Türkiye'de derecelere, Avrupa ve Dünya derecelerine hazırlamak. Ayrıca, uluslararası müsabakalarda bayrağımızı, ülkemizi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

SUDENAZ TEKEL: HEDEFİM BAYRAĞIMI EN İYİ ŞEKİLDE DALGALANDIRMAK

Ablası sayesinde tekvandoya başlayan Sudenaz Fatma Tekel (18), "Ben bu spora ablamdan görüp heveslenerek başladım. Ablam gidiyordu 1 sene sonra bende başladım. 7-8 yaşlarında başladım. 2025 yılında Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncülüğüm var ve 2 kez üst üste milli takım seçmesine katıldım. Ablam ve Seda hocam bana antrenörlük yapıyor. Onlarla çalışmak bana iyi geliyor ve beni motive ediyor. Hedefim Olimpiyat Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda bayrağımı en iyi şekilde dalgalandırmak" diye konuştu.

ARDA TEKEL: ONLARI GÖRDÜKÇE HEVESLENİP BEN DE BAŞLAMAK İSTEDİM

Ailenin en küçüğü Muhammed Arda Tekel (13) de ablalarının izinden giderek tekvandoya başladığını söyledi. 4 yıldır tekvando yaptığını belirten Arda, "Yaklaşık 4 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Öncelikle ablalarım bu sporla uğraşıyorlardı. Onların başarılarını gördüm, ne kadar iyi olduklarını gördüm. Bende onları gördükçe heveslenip bende başlamak istedim. Şu anlık ilçede birinciliğim var ama hedefim Türkiye Şampiyonu olmak. Seda hocam ve iki ablam ile birlikte, bu sporda daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title