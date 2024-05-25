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Abdullah Avcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde alınan mağlubiyetin ardından tartışmaların odağında. Camia ise Avcı konusunda ikiye bölünmüş durumda ve yönetim gelişmelerini yakından takip ediyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı oynanan futbolun yanı sıra alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından tartışmaların odağında oldu. Avcı konusunda ikiye bölünen camiada ise yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

Trabzonspor ile lig şampiyonluğu yanında iki kez Süper Kupayı kazanan Abdullah Avcı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmasıyla kupa hedefine ulaşamayan bordo-mavililerde, oynanan futbol tartışılıyor. Karadeniz ekibinde fatura Avcı'ya kesilirken, camia ise tecrübeli teknik adam konusunda ikiye bölünmüş durumda. Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'ya güvenini her fırsatta dile getirirken, oluşan tepkiler üzerine ise yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

İlk dönemine kupayla başladı

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, ilk sezonunda Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı. Aynı sezonda ligi 4. sırada tamamladı. 2.03 puan ortalaması yakalayan Avcı, ertesi sezon ise şampiyon olarak tamamladığı 2021-2022 sezonunda 2.13 puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki çalıştırıcı görevden ayrıldığı 2022-2023 sezonunda 1.65, bu sezon ise 29 maçta 1.79 puan ortalaması elde ederek ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Beşiktaş'a kaybederek gelecek sezon öncesi moralleri bozdu.

Avcı'nın futbolu eleştirildi

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 29 maçta 52 puan toplayarak sezonun bitimine 1 maç kala üçüncülüğü garantiledi. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açık ara önde götürdüğü ligde, bitime son 1 hafta kala üçüncülük hedefine ulaştı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde ise bordo-mavili takım inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Oyun olarak zaman zaman üstünlük kurarak sonuç üreten Karadeniz ekibi, zaman zaman ise oyun formasyonlarında üstünlük kuramayarak beklediği sonuçları alamadı. Trabzonspor'un oynadığı oyundan bu sezon genelinde memnun olmayan taraftarlar, kupaya da veda edilmesinin ardından Abdullah Avcı konusunda tartışmaya başladı.

Yönetim yakından takip ediyor

Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getirmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi ise yaşanan hayal kırıklığı sonrası gelişmeleri yakınan takip ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, özellikle Abdullah Avcı konusunda ikiye bölünen camia sonrası gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sosyal medyada Şenol Güneş ve Fatih Tekke paylaşımları

Bordo-mavili taraftarlar Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sosyal medyada 'hashtag' açarak Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimlerini gündeme getirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Avcı'nın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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