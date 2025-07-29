ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turunda ilk maçına çıkıyor. Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak olan FOMGET takımı maçı kazanması halinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek.

Ankara'da oynanması gereken maçlar İsrail'in UEFA'ya yaptığı başvuru nedeniyle Tiran'a alındı. Türkiye temsilcisi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan ekibini elemesi halinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat takımı ile karşılaşma ihtimali nedeniyle İsrail takımının isteği üzerine maç Arnavutluk'ta oynanacak.

FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turunda karşılaşacakları Neftçi maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tiran'da son hazırlıklarını yapan FOMGET Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vural, öğrencilerine inancının tam olduğunu belirterek, "İnşallah birinci maçımızı yenip final maçına çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Vural, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve maça konsantre olduklarını ifade ederek, "Bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Biliyorsunuz yendiğimiz zaman bir bekleyen rakibimiz Kiryat Gat ile oynayacağız. Daha hazırlık maçı yapmadık biliyorsunuz. Süreç çok kısıtlıydı bizim için. Ama takımımızı hazırladık. Kendimize, futbolcularımıza inancımız tam. İnşallah birinci maçımızı yenip final maçına çıkmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'BİZİM BİR SİSTEMİMİZ VAR'

Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını hatırlatan Vural, "Bütün oyuncularımız tam kadro şekilde çıkacağız. Neftçi'yi geçmemiz durumunda Kiryat Gat takımı kapalı bir kutu. Ama sonuçta ülke puanı olarak bizden önde olduğu için seri başı oldular. Yani bu da onların iyi takım olduğunu gösteriyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ve Kendi liglerinde oynadıkları maçları izledik. Bunların sonucunda bir analiz yaptık tabii ki de. Şöyle bir problemimiz var. Rakibimizin bu sene hangi oyuncuyu aldığını ya da geçen seneden kaç oyuncusu kaldığını tam bilmiyoruz. Çünkü listelerini paylaşmadılar. Bundan dolayı bir dezavantaj ama çok önemli değil. Sonuçta biz sahaya çıkacağız. Hangi kadroyla çıkarlarsa çıksınlar. Bizim bir sistemimiz var" dedi.

'STATÜ BİZİM LEHİMİZE DEĞİŞTİ'

Rakiplerinin gidişatına göre oyun içindeki sistemde değişikliğe gidebileceklerini kaydeden Vural, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde statü biraz daha bizim lehimizeydi. Bu sene daha da zorlaştırdılar. Geçen sene bir grubu geçip play-off yapıp oynayıp öyle gitmişti Galatasaray. Biz bu sene iki grupta play-off yapıp oynamak zorundayız. Tabii ki bu zorlaştırıyor ama en güzel şey de bütün zorları başarabilmek. Bizim için çok güzel olacak keyifli bir serüven. Çok güzel şeyler olacak ve başarılı olacağız" ifadelerinde bulundu.

Tiran Futbol Evi Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı İsveçli hakem Hanna Laajanen yönetecek. ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yarınki karşılaşmaya; Selda, Rafa, Heidi, Blerta, Sejde, Olga, Milica, Angel, Ziver, Misa ve Dias 11'i ile çıkması bekleniyor.