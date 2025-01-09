Aaron Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor

2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile Süper Lig'de dikkat çeken performansıyla hafızalara kazınan ve bir dönem dört büyük kulüple de anılan Aaron Boupendza, Süper Lig ekibinin radarına girdi.

2 TALİBİ VAR

Rapid Bükreş'te antrenmana çıkmayan Aaron Boupendza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gabonlu oyuncuya Türkiye'den Sivasspor ve Bodrum FK talip oldu. Yıllık 1 milyon Euro teklif eden ve teknik direktörlüğünü Boupendza Hatayspor'da oynarken birlikte çalıştığı Ömer Erdoğan'ın yapması kırmızı-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor.

HATAYSPOR'DA HARİKALAR YARATMIŞTI

Yıldız futbolcu, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirmişti.