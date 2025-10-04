A Milli Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı. Ay-yıldızlılar kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti. Türkiye grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre - İSTANBUL