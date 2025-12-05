A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa elemeleri play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alacak. Millilerimiz, Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Maçların stadyumları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFFF YOLU

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama