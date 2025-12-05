A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleşti. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa elemeleri play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda olacak. Milliler; ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
- A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa elemeleri play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alacak. Millilerimiz, Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Maçların stadyumları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.
MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFFF YOLU
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.
2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)
B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama