A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız, 6-0 kaybetti.

İSPANYA İLK YARIDA 3 GOL BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya'da 6. dakikada ceza yayının solundan rakibinden sıyrılan Pedri'nin plase vuruşunda top filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu. Baskısına devam eden İspanyollar da 22. dakikada ceza sahasına Williams'ın pasında Oyarzabal'ın bekletmeden pasını Merino'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 45+1. dakikada hızlı paslaşmalarla gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Pedri'nin ortasında Merino bir gol daha atarak skoru 3-0 yaptı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

İspanya ilk yarıdaki iyi oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. İspanya, 54. dakikada hızlı hücumda golü buldu. Lamine Yamal ceza sahasında topu Ferran Torres ile buluşturdu. Torres şutunda topu ağlarımızla buluşturdu.

MERINO HAT-TRICK YAPTI

Maçın 58. dakikasında orta saha futbolcusu Merino hat-trick yaptı. Yıldız oyuncu, ceza sahası dışından ayak içi vuruşuyla topu ağlarımıza yolladı.

ALTINCI GOL PEDRI'DEN

Bu golün ardından bu kez 63. dakikada Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 6-0 oldu.

İSPANYA 6 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Türkiye, iki maç sonunda 3 puanda kaldı. İspanya ise Bulgaristan galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı.