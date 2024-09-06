A Milli Takımımız, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

MİLLİLER PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmaya tutuk başlayan ve birçok pas hatası ile top kaybı yapan ay-yıldızlılar, ilk 45 dakikada varlık göstermekte ve pozisyon üretmekte zorlandı. Milliler, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde kalmasının ardından penaltı bekledi. Karşılaşmanın Norveçli hakemi Saggi, beyaz noktayı göstermedi. Bu pozisyonun ardından yaşanan gerginlik nedeniyle Barış Alper sarı kart gördü.

GALLER'İN GOLÜ OFSAYT

İlk yarıda oyunun genel hakimi olan Galler, 37. dakikada golü buldu. Savunma arkasına sarkan Thomas, Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşlu topu ağlar gönderdi. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı da 0-0 tamamlandı.

BARIŞ ALPER KIZARDI

29. dakikada beklediği penaltı sonrasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı kart gören Barış Alper, 62. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan milliler, yarım saati aşkın bir süre 1 kişi eksik oynadı.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıdaki etkisiz görüntüsünü ikinci 45 dakikada da sürdürdü. Konuk takım Galler, baskılı oyununu devam ettirse de bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibini İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Galler ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.