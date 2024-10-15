A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İzlanda galibiyetinden gurur duyuyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Bu performanstan sonra gururlu olduğumu söyleyebilirim, muazzam performans gösteren oyuncularımla inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin ve kötü başlangıç olmasına rağmen maça istediğimiz performansı koyduk. İzlanda Milli Takımı son Karadağ maçında sadece kalesinde 10 şut gördü, Galler'e karşı 8 şut gördü. Biz tek maçta 24 şut attık. Kaleye ne kadar çok gittiğimizi gösteren bir detay. Çok fazla duygusal bir maçtı, mücadele ve fedakarlıkların üst düzey olduğu bir maçtı. Çok keyifli bir galibiyet oldu. İnanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz, çok mutluyuz, onlarla bu ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Bir ay sonra umarım birinciliği de beraber kutlarız. Hedefimiz A Grubu'na gitmek. İnşallah birinci olarak gruptan çıkmayı başarırız. Galler'e karşı çok önemli bir maçımız var. Takımımızın ne kadar geometrilerinin oturduğunu artık zaman zaman görebiliyoruz. Dört farklı futbolcu ile dört gol atabiliyoruz. Çok umut verici, hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Montella, "Dört farklı oyuncuyla dört gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna, "Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım bu sorulardan." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "İrfan, 'Benim golüm önemli, Kerem'in golü güzeldi' dedi. İrfan'a katılıyor musunuz?" sorusunu, "Gerçek anlamda cevap veremem gerekirse benim için tüm goller güzeldir. Eski bir forvet olarak Kerem'in baskısında Arda'nın golü benim için çok mutluluk vericiydi. Ofansif futbolcuların teknik kapasiteleri yüksek olmasına rağmen bu kadar iyi mücadele vermeleri ve sonucunda gol olması her zaman fark oluşturur. Bireysel olarak da fark oluşturur. Tabelada o isimleri daha fazla gol atmış olarak görürüz. İrfan'ın golü teknik açıdan muazzam ötesiydi, Kerem'in golü de çok güzeldi ama ikinci penaltıyı kullanmak kolay değil. Hakan'ın da soğukkanlılığı ile ikinci penaltıda golü atması gurur verici. Sadece onun gibi bir futbolcu böyle bir penaltıyı kullanabilir." şeklinde yanıtladı.

"Özellikle bir maçta İzlanda'ya deplasmanda bu sahada 4 gol atmak ve önceki 7 maçta sadece 3 gol atmış bir milli takım vardı, bir fazla gol atabilmek ve bir maçta 4 gol atmak benim için ayrıca gurur verici oldu." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "İlk yarının sonunda maçta olduğumuzu oyuncularıma söyledim . Varlığımız rakibe hissettirdik, önleyici defans pozisyonlarını alırken biraz mesafeler uzundu, kontrataklar yedik. Kaygan zeminde bazen böyle mesafeleri aştığınızda zorlanmaya başlarsınız. 400 pas atmayı başardık, rakibimizin iki katı, paslarımızın yüzde 90'ı başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, İzlandalı bir gazetecinin "Merih'in çizgiden çıkardığı top sizce penaltı değil miydi?" sorusu üzerine, "Top Merih'in koluna değseydi orada kalırdı, bu nedenle gönlüm rahattı, penaltı olmadığını net şekilde biliyordum. Bugün biraz ben eğleneceğim verilerle size aktarırken, Uluslar Ligi'nde bu maçta ceza sahası içinden kaleye giden 12 şutumuz var, Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplarda ceza sahası içinde en çok şut atan takım biziz." açıklamasını yaptı.

"Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız"

Vincenzo Montella, "Kerem transferinden sonra sanki başka bir seviyeye çıktı. Transferinden sonra dünya çapında bir oyuncu haline mi geliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kolay bir cevap olmayacak, kimse buna alınmasın. Kerem çok takip ettiğim bir futbolcuydu, 3 senedir Türkiye'deyim. Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız. Böyle derinlemesine giden, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu, şutu, pası her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemlerde belki kafası rahat değildi, transferinden sonra kafasının rahat olduğunu hissettim ve Karadağ maçında doğrudan oynattım. Eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum, kafası gerçekten farklı bir konumda ve onu hepimiz daha rahat görüyoruz."