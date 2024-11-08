A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

ADAY KADRODA YER ALAN İSİMLER

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor;

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

DENİZ GÜL TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Yaz transfer döneminde 4.5 milyon euro karşılığında Hammarby'den Porto'ya transfer olan 20 yaşındaki İsveç doğumlu santrfor Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve aday kadroda yer aldı. Öte yandan Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Doğucan Haspolat da ilk kez kadroya davet edildi.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Milli Takım, i lk olarak 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçla Uluslar Ligi'ni noktalayacak.